Полиция Екатеринбурга задержала двух подростков-мигрантов, подозреваемых в нападении на женщин

Один из молодых людей ранее был поставлен на учёт в ПДН за причастность к грабежу. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге задержали двух подростков-мигрантов 2004 и 2005 годов рождения, которые неделю назад избили педагога Надежду Глазову и её дочь в микрорайоне Новая Сортировка. Они оба учатся в одном из колледжей уральской столицы.

По версии следствия, вечером 11 февраля двое несовершеннолетних молодых человека, находясь в городском маршрутном автобусе, оскорбляли местную жительницу. Выйдя из автобуса, они продолжили оскорблять, а затем начали применять в отношении екатеринбурженки и её матери силу, причинив пострадавшей вред здоровью средней тяжести. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отметил, что в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц) и по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Как сообщил "Областной газете" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, личности подростков были установлены достаточно быстро. Один из молодых людей ранее был поставлен на учёт в ПДН за причастность к грабежу. Оба студента воспитываются в полных семьях.

"С целью раскрытия данного резонансного преступления сотрудниками полиции Екатеринбурга проведён целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. <...> В настоящее время фигуранты содержатся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Екатеринбургу. В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается. Хочу успокоить жителей Свердловской области и всех тех, кто следит за ходом расследования. Это ЧП безнаказанным не останется. Кроме того, в настоящее время в областном центре проводится серия профилактических мероприятий, в том числе по выявлению нарушений миграционного законодательства, направленных на недопущение таких криминальных инцидентов впредь", — сказал полковник Валерий Горелых.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания регионального правительства дал поручения по обеспечению безопасности жителей Екатеринбурга. Это связано, в частности, со случаем нападения мигрантов на Новой Сортировке.