Евгений Куйвашев дал четыре дня на проверку конфликтов с мигрантами в Екатеринбурге

Ранее губернатор попросил всех, кто пострадал от действий "подростков-южан", писать ему лично. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по обеспечению безопасности жителей Екатеринбурга. Это связано со случаями уличных нападений на Новой Сортировке.

Глава региона напомнил о недавнем инциденте, когда несколько человек избили двух женщин (маму с дочкой). По его словам, неприятных случаев насчитывается уже более 20. В связи с этим он дал поручения:

управлению по обращениям граждан — проанализировать все случаи, связаться со всеми пострадавшими, подготовить соответствующие документы;

вице-губернатору — встретиться "со всеми диаспорами этих южан", проанализировать правомерность их нахождения на территории страны и региона, а также предупредить о том, что такие вопросы будут достаточно жёстко пресекаться.

"Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично", — подытожил губернатор.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию с пострадавшими от банды "южан". Известно, что подростки постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Он попросил всех, кто пострадал от действий этой банды, писать ему лично.

Напомним, 11 февраля "подростки-южане" избили педагога Надежду Глазову и её дочь в микрорайоне Новая Сортировка. У первой пострадавшей перелом (необходима операция), у второй — сотрясение мозга.

Читайте также:

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мамы и дочки в Екатеринбурге.