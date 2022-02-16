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16 февраля 2022, 15:13

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мамы и дочки в Екатеринбурге

СКР

11 февраля "подростки-южане" избили педагога Надежду Глазову и её дочь. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух екатеринбурженок — мамы и дочки. Поручение дано и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Ему также необходимо установить причастных к совершению преступления и ходатайствовать о заключении их под стражу. Исполнение поручения пообещали проконтролировать в центральном аппарате ведомства.

"За последнее время тема преступности мигрантов приобретает всё более острый характер, что вызывает напряжённость в обществе. <...> С участием трудовых мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования", — говорится на сайте СКР.

Отмечается, что комитетом организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию с пострадавшими от банды "южан". По данным главы региона, подростки постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Он попросил всех, кто пострадал от действий этой банды, писать ему лично.

Напомним, 11 февраля "подростки-южане" избили педагога Надежду Глазову и её дочь в микрорайоне Новая Сортировка. У первой пострадавшей перелом (необходима операция), у второй — сотрясение мозга.

Областная газета Свердловской области

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