В России хотят ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Работа в данном вопросе выходит на заключительную стадию. Фото: Павел Ворожцов

За пропаганду наркотиков в интернете могут ввести уголовную ответственность. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров.

"В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, <...> серьезным шагом <...> должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети Интернет", — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Кирилл Смуров также отметил, что работа в данном вопросе выходит на заключительную стадию.

Напомним, президент РФ в 2019 году поручил ограничить доступ к информации о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и других опасных веществ, а также о местах их продажи.

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