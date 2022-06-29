Убившая в ДТП своего младенца свердловчанка предстанет перед судом

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней свердловчанки, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельное ДТП.

Как сообщили "Областной газете" в СКР по Свердловской области, утром 22 марта 2022 года на 6-м километре автодороги Талица — д. Мохирева обвиняемая превысила скорость, несмотря на снегопад и мокрую дорогу, выехала на встречку и врезалась в Ford. В результате аварии погибли ее месячный ребенок и одна из пассажирок.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Удар при столкновении машин был такой силы, что один из автомобилей буквально разорвало пополам.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, результат химико-токсикологического исследования в крови виновницы ДТП показал наличие этанола в 0,62 промилле. Стаж вождения женщины составляет 6 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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