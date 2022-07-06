Екатеринбуржец, обвиняемый в продаже читов для World of Tanks, выступил с последним словом в суде

Подсудимый признал свою вину в совершении преступления, полностью раскаялся, а также попросил у суда наказание, которое не будет связано с лишением свободы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 6 июля проходит судебное заседание, на котором рассматривают дело местного жителя Андрея Кирсанова, который торговал незаконным ПО для видеоигр компании Wargaming.net. Дело рассматривает Верх-Исетский районный суд.

Подсудимый выступил с последним словом. Он признал свою вину в совершении преступления, полностью раскаялся, а также попросил у суда наказание, которое не будет связано с лишением свободы. Также, по словам Андрея Кирсанова, он устроился на нормальную работу, социализировался и прекратил какую-либо мошенническую деятельность. Мужчина добавил, что сейчас проживает со своими престарелыми родителями, у которых он единственный ребенок.

Приговор будет оглашен в 16:30, сообщает корреспондент "Областной газеты".

Напомним, что Андрея Кирсанова обвиняют в создании сайта по продаже читов (программного обеспечения для получения преимущества в игре — прим. "ОГ") для игр World of Tanks и World of Warships. Хакер продавал ботов, которые воевали на виртуальном поле боя вместо игрока, а также программы, позволяющие идеально целиться в противников.

Ущерб разработчикам игр оценивается в 670 млн рублей. Дело Андрея Кирсанова станет первым в российской судебной практике, когда человека привлекают к уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в игровую-компьютерную индустрию.