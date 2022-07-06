Продавцу читов для World of Tanks назначили 2 года 6 месяцев ограничения свободы

Дело Андрея Кирсанова стало первым в российской судебной практике, когда человека привлекают к уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в игровую-компьютерную индустрию. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Андрею Кирсанову, который обвиняется в продаже вредоносного ПО для видеоигр компании Wargaming.net. Подсудимому назначили 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, несколько лет назад Андрей Кирсанов создал сайт по продаже читов (программного обеспечения для получения преимущества в игре — прим. "ОГ") для игр World of Tanks и World of Warships. Хакер продавал ботов, которые воевали на виртуальном поле боя вместо игрока, а также программы, позволяющие идеально целиться в противников.

Ущерб разработчику игр оценивается в 670 млн рублей.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ с целью заработка). Согласно решению суда, Андрею Кирсанову нельзя будет выезжать за пределы Екатеринбурга, а также находиться на улице в ночное время суток. Кроме того, ему запрещено менять место жительства без разрешения надзорного органа. Сам осужденный заявил, что обжаловать приговор не будет.

Дело Андрея Кирсанова стало первым в российской судебной практике, когда человека привлекают к уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в игровую-компьютерную индустрию.

Ранее Андрей Кирсанов признал свою вину в совершении преступления, полностью раскаялся, а также попросил у суда наказание, которое не будет связано с лишением свободы. Также, по словам Андрея Кирсанова, он устроился на нормальную работу, социализировался и прекратил какую-либо мошенническую деятельность. Мужчина добавил, что сейчас проживает со своими престарелыми родителями, у которых он единственный ребенок.

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