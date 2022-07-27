Экс-баскетболистка "УГМК" Бриттни Грайнер заявила, что привезла в Россию марихуану по ошибке

Спортсменка привезла с собой в Россию картриджи для вейпа с марихуаной. Фото: Евгений Ячменев

В Химкинском городском суде Московской области 27 июля состоялся допрос бывшей баскетболистки клуба "УГМК" Бриттни Грайнер. Она обвиняется в хранении и контрабанде наркотических веществ. Спортсменка привезла с собой в Россию картриджи для вейпа с марихуаной.

На допросе Бриттни Грайнер пояснила, что она знает о запрете наркотиков в РФ и не собиралась брать с собой в страну вещество. Спортсменка также сказала, что использовала марихуану с разрешения врачей в качестве анальгетика.

"Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и еще не до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку", — передает слова баскетболистки "Интерфакс".

Также обвиняемая рассказала, что не планировала употреблять марихуану в период игрового сезона, так как знала, что ее и всю команду могли за это дисквалифицировать.

Напомним, 31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого года при прохождении таможенного контроля. В багаже баскетболистки были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории России. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд по делу Грайнер стартовал 1 июля. На сегодняшний день состоялось уже пять заседаний, на которых выступили прокурор, свидетели обвинения и защиты, а также сама баскетболистка.

Заседание, которое проходило 26 июля, было перенесено из-за того, что американский дипломат упал в обморок в зале суда.