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Общество / Суды и криминал
19 августа 2022, 15:57

Грабителя с игрушечным пистолетом из Первоуральска вместо тюрьмы отправили в больницу

  Валерия Белякова
Больница

В Первоуральске психически больного грабителя суд направил на лечение. Фото: Галина Соловьева

Первоуральский городской суд отправил на принудительное лечение 38-летнего жителя, совершившего разбой. Мужчина пытался ограбить банк, вооружившись игрушечным пистолетом.

В феврале текущего года первоуралец пришел в банк на улице Ватутина. Чтобы его никто не смог опознать, он надел перчатки, медицинскую маску и куртку с капюшоном. На дело мужчина взял игрушечный пистолет и пакет с молотком. Ими он стал угрожать кассиру, которая сидела за бронированным стеклом. Мужчина требовал выдать ему рубли и валюту, называя разные суммы. Но кассир отказала горе-грабителю, после чего он ушел из отделения банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве добавили, что меньше, чем через месяц мужчина повторил трюк. В том же одеянии, с тем же "оружием" и требованиями он снова пришел в то же отделение кредитной организации. Однако вновь потерпел неудачу — деньги в банке не дали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за разбой. Рассмотрев его, Первоуральский городской суд, принял решение направить обвиняемого на принудительное лечение в стационар. Комиссия экспертов установила у подсудимого психическое расстройство в хронической форме. На момент совершения преступления он не осознавал опасность своих действий.

Напомним, в январе неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге. Нападению подверглось отделение коммерческой структуры на проспекте Космонавтов.

Областная газета Свердловской области

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