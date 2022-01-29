В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которое находится на проспекте Космонавтов, 76. Сумма похищенных средств уточняется.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе банка, ограбление произошло сегодня в 15:15. В момент происшествия клиентов в офисе не было. Никто из сотрудников не пострадал.

"Средства клиентов не пострадали", — уточнили изданию, а также добавили, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга заявили, что сыщики "опрашивают очевидцев, анализируют съёмки с камер видео наблюдения и устанавливают точный ущерб, причиненный финансовому учреждению". Организована проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее мы писали, что неизвестный пытался ограбить Сбербанк в центре Екатеринбурга.