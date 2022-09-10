В полицию Екатеринбурга за сутки обратились шесть жертв телефонных аферистов

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пострадавших около 5 миллионов рублей. Фото: Александр Зайцев

В полиции уральской столицы за сутки зафиксировали шесть случаев телефонного мошенничества. Пострадавшие потеряли около пяти миллионов рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников правоохранительных органов и представителей банков. Одним из потерпевших стал старший научный сотрудник института УрО РАН. Преступники убедили жертву оформить несколько займов на сумму в 1 млн 897 тыс. рублей. Пострадавшему позвонила подставная сотрудница полиции и сообщила, что на его имя пытаются оформить кредит с поддельной нотариальной доверенностью. После этого с потерпевшим связался "финансовый специалист", сообщивший о необходимости оформить "зеркальный" заем и перевести деньги на "безопасные" счета через мобильное приложение. По указанию мошенников, мужчина перечислил средства через банкомат с помощью смартфона c рay-сервисом.

Таким же способом был обманут житель Орджоникидзевского района. Аферисты выманили у мужчины, работающего сборщиков металлоконструкций, 300 тысяч рублей. В Чкаловском районе мошенники убедили директора строительной компании перевести на "защищенный" счет миллион рублей из личных накоплений.

В Верх-Исетском районе жертвой лжебанкиров стала биолог, у которой обманным путем украли больше миллиона рублей. Подставные полицейские и сотрудники банка убедили отдать им 600 тысяч рублей 67-летнюю пенсионерку из Ленинского района. Пожилая женщина взяла кредит.

Позже пострадавшие признались, что слышали о подобных схемах мошенничества. Однако аферисты на них оказали психологическое давление. В полиции Екатеринбурга проводят проверки по фактам хищений, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество.

Силовики призывают горожан проявлять бдительность. Всю информацию о состоянии счетов узнавать лично в своем банке.

Ранее полицейские Нижнего Тагила задержали подозреваемую в мошенничестве женщину, которая продавала несуществующие путевки в детский лагерь Анапы.