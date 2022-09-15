Свердловская полиция назвала фейком информацию о том, что подростки жарили картошку на Вечном огне

Хулигана поставили на учет в службу ПДН. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

В свердловском главке полиции рассказали новые подробности о резонансном инциденте, произошедшем в Каменске-Уральском 13 сентября — по соцсетям разошлось видео, как подростки совершают акт вандализма на Вечном огне. Информация о том, что молодые люди жарили картошку, не подтвердилась, однако один из несовершеннолетних все-таки был наказан.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в действительности молодые люди поставили на Вечный огонь самокат, чтобы посмотреть, как он будет раскаляться, а не для приготовления еды. При этом подростки что-то бросали на платформу и шутили по этому поводу на камеру.

"Горе-шутниками" оказались местные жители 2008 года рождения, обучающиеся в средних общеобразовательных школах № 25 и 30. Один из них воспитывается матерью, отца нет, а второй — в полной семье. Юноша, устроивший эксперимент со своим двухколесным средством индивидуальной мобильности, а также его законный представитель при опросе в территориальном ОВД раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент, пообещав, что больше подобного не повторится", — сообщил полковник Валерий Горелых.

Хулигана, который устроил "представление" с самокатом и Вечным огнем, сотрудники полиции поставили на учет в службе ПДН и на 24 часа поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В четверг, 15 сентября, подросток вернулся домой. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Также с подростком провели профилактическую беседу лично прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов и начальник городского ОВД Руслан Дауров.