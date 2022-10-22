В Екатеринбурге задержали подозреваемых в серии краж запчастей с прокатных автомобилей

Задержанные снимали новые колеса с машин каршеринга и устанавливали старые. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемых в краже запчастей с автомобилей каршеринга. Незаконной деятельностью занимались два местных жителя 1991 и 1987 годов рождения.

У злоумышленников была разработана схема. Они брали в аренду машину, отгоняли ее в укромное место и снимали с нее запчасти. В основном их интересовали колеса, с одного автомобиля подозреваемые сняли руль. Вместо новых деталей они устанавливали старые, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подмену запчастей начали замечать в администрации каршеринга. Ее представители обратились в полицию. Оперативные сотрудники вычислили предполагаемых похитителей, когда они оформили в аренду очередной автомобиль. Подозреваемые успели снять с него новые колеса.

Задержанные признались в содеянном. В отношении подельников возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Оба взяты под стражу.

В полиции выяснили, что один из подозреваемых сам занимается сдачей машин в аренду для услуг такси. Украденные детали он ставил на свои автомобили.

Напомним, ранее инспекторы ГИБДД Свердловской области призвали автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.