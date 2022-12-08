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8 декабря 2022, 18:45

США обменяли Виктора Бута на осужденную экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер

Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби. Фото: пресс-служба БК УГМК

Американский телеканал CNN сообщает, что США обменяли россиянина Виктора Бута на экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер.

Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно", — сообщается в telegram-канале МИД РФ.

Переговоры о возвращении Виктора Бута шли на протяжении длительного времени — Вашингтон отказывался от включения заключенного в схему обмена, однако России удалось договориться с руководством США. На данный момент Виктор Бут уже находится в РФ.

Как сообщает CNN, Виктор Бут был приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и поставках противовоздушных ракет, а также оказании материальной поддержки террористическим организациям.

Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ручной клади у нее обнаружили вейпы с подозрительной жидкостью, которая оказалась гашишным маслом. Данные подтверждены экспертизой.

4 августа суд приговорил баскетболистку к 9 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Сама Грайнер вину признала и добавила, что вейп с гашишным маслом привезла непреднамеренно.

Областная газета Свердловской области

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