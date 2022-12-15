Завещать – привилегия собственника

В офис на Малышева, 101 люди приходят за помощью. Фото: Павел Ворожцов

Проживать в квартире и быть ее собственником – вещи разные. Право собственности на недвижимость возникает только после его государственной регистрации. Многие об этом не думают и, не оформив должным образом права на имущество, начинают им распоряжаться. Это может обернуться проблемами.

Только после внесения сведений о праве собственности в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) владелец может распоряжаться своим имуществом: продать его, поменять, подарить, передать по наследству. А в случае смерти человека отсутствие государственной регистрации может повлечь серьезные проблемы для наследников как по закону, так и по завещанию – нотариусы отказывают во вступлении в наследство на неоформленное имущество.

Именно в такой ситуации оказалась жительница Нижнего Тагила. Она с 2003 года проживала в квартире гражданского мужа и была в ней зарегистрирована. Мужчина и женщина вели совместное хозяйство, делили расходы на содержание жилого помещения, но брак не регистрировали.

После смерти гражданского мужа в октябре 2021 года женщина обратилась в Госюрбюро за консультацией. Она пояснила, что за 10 лет до смерти муж составил завещание на спорную комнату в ее пользу. Между тем, когда в установленный законом срок она обратилась к нотариусу за принятием наследства, то получила отказ. Основание – отсутствие регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Юрисконсульт Госюрбюро оперативно составил исковое заявление об установлении факта принятия женщиной наследства, открывшегося после смерти сожителя, о включении комнаты в наследственную массу и признании за ней права собственности в порядке наследования по завещанию, обеспечил представительство интересов в суде.

В судебном заседании было установлено, что женщина с 2003 года зарегистрирована в спорной комнате, проживала в ней вместе со своим сожителем, вела совместное хозяйство. Был подтвержден и тот факт, что при жизни мужчина составил завещание на комнату площадью 12,2 кв. м в пользу своей гражданской жены. Но единственным правоустанавливающим документом на недвижимость является договор мены, а право собственности наследодателя на комнату не зарегистрировано в установленном законом порядке в ЕГРН.

В подтверждение заявленных требований истец представила суду квитанции, из которых следует, что она и в настоящее время живет в спорной комнате, несет бремя по ее содержанию, ежемесячно вносит плату за жилье и коммунальные услуги.

Сведения об оспаривании завещания, признании его недействительным, равно как и сведения о наличии иных наследников, в суд представлены не были.

Оценив доказательства, суд требования истца удовлетворил, указав, что отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности наследодателя на комнату не может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Спорная комната была включена в наследственную массу умершего, факт принятия наследства заявительницей установлен. В итоге право собственности женщины на комнату было признано судом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА В соответствии со статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре. Одним из оснований приобретения права собственности является получение его по наследству (статья 218 ГК РФ). Гражданским кодексом предусмотрен порядок передачи имущества по наследству, в том числе путем совершения завещания. Завещание – это письменный документ, составленный гражданином, в котором он дает распоряжения о своем имуществе на случай смерти. Завещание подлежит нотариальному удостоверению (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ). Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ). Принятие наследства осуществляется посредством подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ). Пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ определены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, среди которых: – вступление во владение или управление наследственным имуществом; – осуществление за свой счет расходов на содержание наследственного имущества. Правовой совет: следует неукоснительно соблюдать форму сделок, особенно с недвижимым имуществом, и оформлять правоустанавливающие документы на него.

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Офис Госюрбюро в Екатеринбурге расположен по адресу: ул. Малышева, 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон: 8 (343) 272–72–77.

Опубликовано в №232 от 16.12.2022