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Общество / Суды и криминал
23 декабря 2022, 15:31

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о краже запчастей с "делимобилей"

  Валерия Белякова
Шины

Подозреваемый снимал с каршеринговых автомобилей в основном колеса. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга на рассмотрение направлено уголовное дело, фигурант которого обвиняется в кражах запчастей с арендных автомобилей. По версии следствия, подозреваемый "раздевал" каршеринговые машины и менял на них новые детали на старые.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, местный житель 1991 года рождения арендовал машины у сервиса каршеринга "Делимобиль". Автомобили отгонял в укромное место, где снимал запчасти. В основном подозреваемого интересовали колеса, один раз он снял руль. На место новых деталей мужчина устанавливал старые, найденные за бесценок.

Подмену в каршеринговой компании обнаружили не сразу. Заметив ее, администрация сервиса обратилась в полицию. Оперативные сотрудники вместе со службой безопасности компании вычислили предполагаемого вора, когда он в очередной раз взял машину в аренду. С каршерингового автомобиля он успел снять новые шины и переложить их в свой минивэн.

Задержанный не стал отрицать вину. Выяснилось, что подозреваемый сам сдает в аренду машины для услуг такси. Похищенные детали мужчина ставил на свои автомобили.

Напомним, задержали подозреваемого в кражах автозапчастей с арендных машин в Екатеринбурге в октябре 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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