Темы дня

Общество / Суды и криминал
9 января 2023, 15:55

В Новоуральске за незаконную вырубку леса оштрафован предприниматель

  Валерия Белякова
Лес

Невьянскому лесничеству был нанесен ущерб в 11,6 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Новоуральский городской суд вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга, который обвинялся в незаконной вырубке лесных насаждений. Ущерб составил 11,6 миллиона рублей.

Незаконной вырубкой леса индивидуальный предприниматель (ИП) из Екатеринбурга занимался с декабря 2021 по февраль 2022 года, сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. У ИП не было официального разрешения на спил деревьев. Несмотря на это, предприниматель дал указания работникам рубить лес.

В результате Невьянскому лесничеству был причинен ущерб на сумму в 11,6 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемый возместил потери лесничества в ходе предварительного следствия. Также предприниматель признал вину в преступлении.

Новоуральский городской суд назначил виновному штраф в миллион рублей.

Напомним, на Среднем Урале к Новому году жители региона на законных основаниях срубили около 14 тысяч хвойных деревьев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.01.2023, 16:55 / Общество
Свердловские волонтеры направили в зону проведения СВО еще 5 тонн гумпомощи
09.01.2023, 16:39 / Культура
В Госдуме обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов
09.01.2023, 15:55 / Общество
В Новоуральске за незаконную вырубку леса оштрафован предприниматель
09.01.2023, 15:51 / Общество
Евгений Куйвашев и Александр Левин обсудили подготовку ко Дню образования Свердловской области
09.01.2023, 15:00 / Общество
За прошедшие сутки в России выявили 2 754 случая коронавируса