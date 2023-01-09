В Новоуральске за незаконную вырубку леса оштрафован предприниматель

Невьянскому лесничеству был нанесен ущерб в 11,6 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Новоуральский городской суд вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга, который обвинялся в незаконной вырубке лесных насаждений. Ущерб составил 11,6 миллиона рублей.

Незаконной вырубкой леса индивидуальный предприниматель (ИП) из Екатеринбурга занимался с декабря 2021 по февраль 2022 года, сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. У ИП не было официального разрешения на спил деревьев. Несмотря на это, предприниматель дал указания работникам рубить лес.

В результате Невьянскому лесничеству был причинен ущерб на сумму в 11,6 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемый возместил потери лесничества в ходе предварительного следствия. Также предприниматель признал вину в преступлении.

Новоуральский городской суд назначил виновному штраф в миллион рублей.

Напомним, на Среднем Урале к Новому году жители региона на законных основаниях срубили около 14 тысяч хвойных деревьев.