Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок

У свердловчан пользовались популярностью елки высотой до двух метров для установки в квартире. Фото: Павел Ворожцов

К Новому году с разрешения лесничеств жители Среднего Урала срубили около 14 тысяч хвойных деревьев. Наибольшей популярностью пользовались елки высотой до двух метров. Выше четырех — обычно устанавливали во дворах многоэтажек, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Для многих уральцев выбор новогодней елки уже стал доброй предпраздничной традицией, в лесничества за елкой приходили целыми семьями. Чаще всего для украшения дома выбирали молодые сосенки — самое распространенное в лесах хвойное дерево, в северной части региона можно было найти и срубить на законных основаниях ель или пихту", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Для удобства жителей центром управления региона была разработана интерактивная карта, где указали адреса и контакты всех 30 свердловских лесничеств. Для вырубки елки при себе гражданам нужно было иметь паспорт. Стоимость хвойного дерева зависела от высоты. Метровые ель или сосна стоили чуть больше 60 рублей, выше двух метров — 184 рубля, четырехметровые новогодние деревья обошлись покупателям чуть больше 300 рублей.

Елки для Нового года разрешалось вырубать на участках, где не требуется сохранение лесных насаждений и нужна расчистка. Речь идет о квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, лесохозяйственных дорогах.

Напомним, в праздники в Свердловской области усилили охрану на территориях, где возможна незаконная вырубка. Патрулирование на участках проводили лесные инспекторы, лесничие и сотрудники полиции. По фактам незаконной рубки составлено три протокола об административных правонарушениях, возбуждено одно уголовное дело.