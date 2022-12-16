На Среднем Урале разработали карту мест для легальной вырубки новогодних елок

На карте указаны все лесничества, куда можно обратиться для приобретения елки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появилась интерактивная карта мест, где жители могут на законных основаниях срубить елку к Новому году. На карте указаны адреса и контакты 30 лесничеств, куда можно обратиться.

Карту (https://yandex.ru/maps/-/CCUneSUxkC) создали специалисты Центра управления регионом.

Она также размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Для покупки елки из леса понадобится паспорт. За хвойное дерево высотой до 1 метра придется заплатить 61 рубль 61 копейку, от 2,1 до 3 метров — 184 рубля. Елка выше четырех метров обойдется чуть больше 300 рублей.

"В лесничестве надо заполнить заявление, указав высоту хвойного дерева, и получить квитанцию для оплаты. В банк при этом ехать не обязательно. В этом году оплатить квитанцию можно на месте, через QR-код. На основании заявления и оплаченной квитанции заключается договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Ежегодно таким образом граждане приобретают более 13 тысяч новогодних елей и сосен", — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков.

В лесничестве укажут место, где можно легально срубить елку. Для этого предоставляются участки, которые необходимо расчистить от насаждений. Поэтому вред лесному фонду не наносится.

"Это квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где сохранение подроста и лесных насаждений не требуется", — рассказал директор Березовского лесничества Александр Петров.

До конца года в лесах региона усилена охрана. На дорогах работают стационарные посты и мобильные группы, которые ориентированы на пресечение незаконной рубки хвойных деревьев. В случае проверки жителям необходимо предъявить документы, которые выданы в лесничестве.

Напомним, ранее в областном Минприроды озвучили размеры штрафов, которые грозят за незаконную вырубку елей.