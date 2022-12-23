В Свердловской области усилили охрану лесов

Сотрудники лесничеств и полиции провели более 300 патрулирований в свердловских лесах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудники лесничеств совместно с полицией патрулируют леса на территории Среднего Урала. Особое внимание обращают на браконьеров, которые рубят ели.

"Начиная с 12 декабря и по 31 декабря включительно специалисты лесничеств регулярно объезжают участки леса, где растут молодые хвойники — именно они в декабре чаще всего становятся объектом незаконных рубок. В лесах и на дорогах общего пользования работают стационарные посты, а также мобильные группы. В их составе — государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции, которые имеют право задерживать граждан, проверять документы, изымать орудия совершения правонарушения и незаконно заготовленные деревья хвойных пород, составлять протоколы об административных правонарушениях, передавать материалы о незаконной рубке в органы внутренних дел", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Лесничие вместе с полицией уже провели больше 300 патрулирований в регионе, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Нарушителей предупреждают, что за незаконную рубку предусмотрены штрафы. Для жителей он составляет от 200 рублей до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. Если сумма ущерба от вырубки составит больше 5 тысяч рублей, то предусмотрена уголовная ответственность: ст. 260 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Также нарушителю придется возместить ущерб, который он нанес природе, за каждое срубленное дерево. В частности, на особо охраняемой территории за незаконный спил сосны диаметром до 12 см придется заплатить 19 400 рублей.

В лесничествах напоминают, что ель к новому году можно срубить на законных основаниях. Для этого нужно оформить договор купли-продажи и оплатить рубку хвойного дерева — метр обойдется в 61 рубль 61 копейку. Подать заявление можно в любое из 30 свердловских лесничеств, найти их адреса можно на интерактивной карте. Также вся информация есть на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

В прошлом году дома жителей Свердловской области украсили более 13 тысяч новогодних елей, которые срубили законно.