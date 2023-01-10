В Нижнем Тагиле полиция обнаружила плантацию наркорастений в квартире

Следственно-оперативная группа изъяла 38 кустов наркорастений. Фото: Валерий Горелых

Крупный канал производства и торговли наркотическими веществами пресекли сотрудники полиции патрульно-постовой службы Нижнего Тагила. Плантацию нелегальных растений стражи порядка обнаружили в одной из городских квартир.

Владельцем растений оказался ранее судимый 41-летний житель Нижнего Тагила. У него было изъято 4,5 килограмма нелегального товара и еще 18 тысяч сигарет с наркотическим веществом, готовых к употреблению, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, найти наркоторговца помог распространитель, который был ранее задержан полицейскими при патрулировании района. При досмотре у курьера были найдены 14 свертков с каннабисом.

"Когда стражи порядка прибыли в жилище тагильчанина, первым делом они подумали, куда попали. Так как квартира, снабженная вентиляцией и специальными осветительными приборами, больше была похожа на сад для выращивания конопли. Здесь же полицейские обнаружили удобрения, упаковочный материал, пакетики типа "зип-лок" и другие улики, указывающие на причастность мужчины к запрещенной деятельности. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа территориального ОВД изъяла 38 кустов наркорастений и сухие фрагменты", — уточнил Валерий Горелых.

Видео предоставлено МУ МВД России "Нижнетагильское".

Нижнетагильским отделом полиции № 18 возбуждено несколько уголовных дел по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее в Екатеринбурге был задержан курьер с крупной партией наркотиков.