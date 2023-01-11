В Алапаевске задержан подозреваемый в убийстве многодетной матери

В убийстве многодетной матери из Алапаевского района подозревается ее бывший муж. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские полицейские совместно с сотрудниками СКР задержали бывшего мужа пропавшей незадолго до Нового года многодетной матери из Алапаевского района. Мужчину подозревают в убийстве экс-супруги.

Сообщение в полицию Алапаевска об исчезновении 36-летней женщины поступило 22 декабря 2022 года. Сыщикам удалось установить, что каких-либо объективных причин для продолжительного отсутствия у женщины не было. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

"В рамках возбужденного уголовного дела следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено", — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

В ходе разбирательства сыщики уголовного розыска выяснили, что к исчезновению многодетной матери причастен ее бывший муж. Все это время он пытался запутать следы.

"По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом", — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому мужчине. Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, опрашиваются свидетели. Дальнейшую меру пресечения задержанному определит Алапаевский городской суд.

Напомним, накануне в Тавде исчезла мать с двумя детьми, ведутся поиски.