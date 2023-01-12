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Общество / Суды и криминал
12 января 2023, 12:24

Суд Алапаевска арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве многодетной матери

  Валерия Белякова
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Александр Белюшин по решению Алапаевского городского суда отправлен в СИЗО на два месяца до 11 марта. Фото: Павел Ворожцов

Алапаевский городской суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в убийстве своей бывшей жены — многодетной матери. Александр Белюшин взят под стражу на два месяца до 11 марта.

Подследственный подозревается в убийстве экс-супруги, которая внезапно пропала 22 декабря 2022 года. Об ее исчезновении в полицию сообщил сам Александр Белюшин. Через некоторое время после поисков женщины следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). 

По предварительным данным полиции, в день исчезновения бывшая жена попросила Белюшина отвезти ее в Режевской район, чтобы найти себе новое жилье. В дороге пара поругалась, они вышли из автомобиля, после чего подследственный напал на женщину. Тело экс-жены мужчина спрятал в ельнике. Со следами насильственной смерти его обнаружили сотрудники следственно-оперативной группы. Подозреваемый сам указал место. 

Напомним, Александр Белюшин был задержан накануне в Алапаевске. 

Областная газета Свердловской области

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