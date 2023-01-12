Суд Алапаевска арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве многодетной матери

Александр Белюшин по решению Алапаевского городского суда отправлен в СИЗО на два месяца до 11 марта. Фото: Павел Ворожцов

Алапаевский городской суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в убийстве своей бывшей жены — многодетной матери. Александр Белюшин взят под стражу на два месяца до 11 марта.

Подследственный подозревается в убийстве экс-супруги, которая внезапно пропала 22 декабря 2022 года. Об ее исчезновении в полицию сообщил сам Александр Белюшин. Через некоторое время после поисков женщины следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным полиции, в день исчезновения бывшая жена попросила Белюшина отвезти ее в Режевской район, чтобы найти себе новое жилье. В дороге пара поругалась, они вышли из автомобиля, после чего подследственный напал на женщину. Тело экс-жены мужчина спрятал в ельнике. Со следами насильственной смерти его обнаружили сотрудники следственно-оперативной группы. Подозреваемый сам указал место.

Напомним, Александр Белюшин был задержан накануне в Алапаевске.