Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве многодетной матери из Алапаевска

Александру Белюшину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фото: Алексей Кунилов

Следственный отдел Алапаевска СУ СКР по Свердловской области предъявил 37‑летнему ранее судимому местному жителю обвинение в убийстве бывшей жены — многодетной матери.

Александр Белюшин был задержан 11 января 2023 года. По предварительным данным полиции, мужчина убил экс-супругу после ссоры в машине в декабре 2022 года. Тело спрятал в лесу, а сам заявил в полицию об исчезновении бывшей жены.

"В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось изобличить подозреваемого в убийстве. При первоначальном допросе он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности", — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Позже подозреваемый показал оперативным сотрудникам место, куда спрятал тело убитой супруги.

"Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом. Что характерно, со своей бывшей супругой фигурант дела жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала "приходить" к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу", — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, накануне Алапаевский городской суд избрал меру пресечения Александру Белюшину, его арестовали на 2 месяца.