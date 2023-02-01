В Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего около миллиона рублей у пенсионеров

Курьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полицейские Нижнего Тагила задержали 19-летнего жителя Екатеринбурга, который участвовал в мошеннической схеме "Родственник попал в ДТП" и похищал деньги у пожилых людей. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

По предварительным данным, курьер подозревается в совершении как минимум трех эпизодов хищения денег на общую сумму около 1 млн рублей. Часть украденных средств полицейские изъяли при задержании. Остальную сумму мошенник успел перевести организаторам криминальной схемы.

Молодой человек рассказал, что предложение о нелегальной работе курьером он увидел в группе в одном из мессенджеров. Он начал переписку с неизвестным лицом, ознакомился с условиями и согласился поработать. Вскоре он получил свое первое задание.

Жертвами афериста стали пожилые женщины, проживающие в домах на тракте Лиловый и на улице Красноармейской.

"Одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, едва передвигавшаяся по квартире с помощью ходунков. Ее сын якобы совершил жуткую аварию. Незваный гость, когда прибыл в жилище, назвался водителем прокуратуры. Когда женщина с трудом направилась за деньгами, у парня внутри даже что-то екнуло, о чем он написал "работодателю": "Она инвалид, так жалко ее, жесть". А в ответ жулику пришло письмо: "Ну, они все такие, "помоги ей". Тот и "помог", забрав 100 тысяч для "следователя". В другие дома молодой аферист приходил под видом медработника или работника правоохранительных органов", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Вскоре после визита к пенсионеркам молодой человек был задержан полицейскими Нижнего Тагила. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Курьеру грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Также в полиции рассказали еще об одном случае, когда пенсионерка в последний момент поняла, что ее пытаются обмануть. Афериста задержали благодаря бдительности женщины. Злоумышленники связались с ней по телефону и сообщили, что ее соседка попала в беду — необходима крупная сумма денег. Однако пенсионерка связалась со своей соседкой и выяснила, что с ней все в порядке. Таким образом, она поняла, что деньги пытаются похитить мошенники.

Напомним, неделю назад полицейские рассказывали о задержании еще одного злоумышленника в Нижнем Тагиле.

Видео: предоставлено Валерием Горелых.