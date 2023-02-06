В Свердловской области задержали мошенника, который выманивал у пенсионерок деньги

Полиция задержала мошенника из Белгорода. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ОВД Качканара задержали афериста, который помогал мошенникам похищать деньги у пожилых женщин по схеме "Родственник попал в ДТП".

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался приезжий из Белгорода Рустам Оглы. Жертвами мошенника стали как минимум две пожилые женщины. Мужчина звонил им по телефону и, представляясь внуком, сообщал, что попал в страшную аварию. После чего просил денег, чтобы не оказаться в тюрьме.

Бабушки верили мошеннику и передавали свои накопления прибывшему курьеру. Таким образом одна женщина потеряла 300 тысяч, а другая 200 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина арестован и содержится под стражей. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Задержанный в содеянном раскаялся.

Валерий Горелых напомнил, что за подобную "предприимчивость" так называемым курьерам грозит уголовная ответственность на срок до 10 лет, а также призвал напоминать пожилым родственникам о недопустимости передавать свои сбережения незнакомым людям.

Видео предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых.

Ранее сообщалось о том, что мошенник обманул по телефону пожилую женщину, представившись сотрудником банка.