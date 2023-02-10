В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, по вине которого погибла 11-летняя девочка

Алексей Бельков приговоре к 2 годам лишения свободы. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Белькова. Мужчина признан виновным в ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, ДТП произошло в марте 2022 года. Алексей Бельков, управляя автомобилем, сбил школьницу, ожидавшую автобус на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге. Водитель вместо разрешенных 60 км/ч двигался со скоростью 118 км/ч.

Автомобилист вовремя не заметил машину Mazda, которая выехала на перекресток Эскадронная — 2-я Новосибирская. Чтобы избежать столкновения, Алексей Бельков выехал за пределы дороги на тротуар, где находился ребенок.

В результате наезда девочка получила сочетанную травму головы, туловища, конечностей. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Белькову наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 2 лет и 11 месяцев. В пользу родственников погибшей девочки взыскан миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее скончалась в больнице 19-летняя девушка из Каменска-Уральского, которая попала в ДТП с другом, не имеющего водительского стажа.