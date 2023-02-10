Темы дня

Общество / Суды и криминал
10 февраля 2023, 19:19

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, по вине которого погибла 11-летняя девочка

Алексей Бельков на приговоре

Алексей Бельков приговоре к 2 годам лишения свободы. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Белькова. Мужчина признан виновным в ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, ДТП произошло в марте 2022 года. Алексей Бельков, управляя автомобилем, сбил школьницу, ожидавшую автобус на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге. Водитель вместо разрешенных 60 км/ч двигался со скоростью 118 км/ч.

Автомобилист вовремя не заметил машину Mazda, которая выехала на перекресток Эскадронная — 2-я Новосибирская. Чтобы избежать столкновения, Алексей Бельков выехал за пределы дороги на тротуар, где находился ребенок.

В результате наезда девочка получила сочетанную травму головы, туловища, конечностей. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Белькову наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 2 лет и 11 месяцев. В пользу родственников погибшей девочки взыскан миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее скончалась в больнице 19-летняя девушка из Каменска-Уральского, которая попала в ДТП с другом, не имеющего водительского стажа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.02.2023, 19:19 / Общество
В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, по вине которого погибла 11-летняя девочка
10.02.2023, 18:40 / Общество
Аттестованных гидов задействуют в международных мероприятиях в Екатеринбурге летом 2023 года
10.02.2023, 17:31 / Общество
Свердловские ветврачи призывают вакцинировать от бешенства домашних животных
10.02.2023, 16:29 / Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
10.02.2023, 15:57 / Общество
Депутаты свердловского Заксобрания передали в ДНР бронированный автомобиль