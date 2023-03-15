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Общество / Суды и криминал
15 марта 2023, 13:40

В Ачите вынесли приговор обвиняемым в незаконной рубке леса

Срубленные деревья

Ущерб от незаконной вырубки леса составил больше 1,7 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса, фигурантами которого стали директор местного лесничества и инженер по лесопользованию.

По данным надзорного ведомства, руководитель Красноуфимского лесничества склонил своего подчиненного инженера к тому, чтобы он для вырубки сплошным способом отвел деревья всех пород, которые растут в делянке, а не строго регламентированное документами количество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инженер поручил вальщику сделать заготовку всего породного состава. В результате незаконной рубки был причинен ущерб на сумму больше 1,7 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил директора лесничества к штрафу в миллион рублей, а инженера по лесопользованию — к 2 годам лишения свободы условно. Также осужденные обязаны возместить причиненный государству ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Напомним, ранее таможня запретила вывоз леса за границу предпринимателям из Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

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