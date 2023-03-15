В Ачите вынесли приговор обвиняемым в незаконной рубке леса

Ущерб от незаконной вырубки леса составил больше 1,7 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса, фигурантами которого стали директор местного лесничества и инженер по лесопользованию.

По данным надзорного ведомства, руководитель Красноуфимского лесничества склонил своего подчиненного инженера к тому, чтобы он для вырубки сплошным способом отвел деревья всех пород, которые растут в делянке, а не строго регламентированное документами количество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инженер поручил вальщику сделать заготовку всего породного состава. В результате незаконной рубки был причинен ущерб на сумму больше 1,7 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил директора лесничества к штрафу в миллион рублей, а инженера по лесопользованию — к 2 годам лишения свободы условно. Также осужденные обязаны возместить причиненный государству ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Напомним, ранее таможня запретила вывоз леса за границу предпринимателям из Екатеринбурга.