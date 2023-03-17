Добровольчество с уральским характером

В круглом столе приняли участие более 20 представителей свердловских организаций, которые реализуют волонтерские и добровольческие проекты. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра более двух десятков представителей свердловских организаций поделились своим опытом в волонтерской и добровольческой деятельности. Сегодня институт добровольчества в регионе опирается на мощную общественную поддержку и включает в себя огромное многообразие практик, проектов и инициатив, охватывающих практически все сферы жизни свердловчан.

Добровольчество на Среднем Урале имеет многолетнюю и славную историю. Достаточно вспомнить, что нынешний год в регионе проходит под знаком 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). В 1943 году свердловчане вместе с челябинцами и пермяками собрали на формирование нового боевого подразделения более 70 миллионов рублей – огромные по тем временам деньги. На них были построены боевые машины, закуплено снаряжение, а сформирован он был из уральских рабочих.

Сообща людям удавалось невозможное. Например, со двора школы № 67 на фронт отправили танк Т-34 с надписью «Свердловский школьник»: 180 тысяч рублей на него дети и родители собрали всего за три дня, вдохновленные лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»

Что движет доборовольцами сегодня?

Вместе – сильнее

Практика показывает, что очень хороший результат дает консолидация усилий. Руководитель областного Дома добровольцев Евгений Дайнес рассказал, как, объединившись во время пандемии под эгидой общероссийской акции #МыВместе, добровольцы загорелись идеей и дальше работать вместе. В 2021 году по поручению главы региона Евгения Куйвашева на базе областного медицинского колледжа появился Дом добровольцев, куда сегодня входит37 организаций и объединений.

– С начала специальной военной операции мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для военнослужащих, мобилизованных и членов их семей – приняли уже более 250 тонн. Работа идет круглосуточно, без выходных и праздников, – сказал Евгений Дайнес. – Оказываем адресную помощь родственникам и семьям мобилизованных, и вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. С каждым днем желающих помочь становится больше – это и юные ребята, и пенсионеры.

Работу свердловских добровольцев отмечают на федеральном уровне. В феврале активисты свердловского штаба движения #МыВместе Данил Шестаков и Анастасия Миронович, которые также приняли участие в круглом столе, были награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Государственные награды волонтерам вручил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес (в центре) и кавалеры ордена «Дружбы» Анастасия Миронович и Данил Шестаков. Фото: Павел Ворожцов

Цитата Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: – Средний Урал бережно хранит и развивает традиции, заложенные предками. Неравнодушие к судьбе родного города, области и всей страны, готовность откликнуться на зов о помощи – вот что всегда отличает наших земляков. Страницы летописи Среднего Урала хранят немало примеров мужества, воли, самоотдачи и великодушия граждан, сплоченных общим делом.

Компании – в деле

Активно развивается и корпоративное волонтерство. Так, сотрудники Трубной металлургической компании, Группы Синара и входящие в них предприятия могут сами выбирать, как и кому помогать.

– В прошлом году мы открыли корпоративный добровольческий центр, который объединяет неравнодушных сотрудников на всех территориях присутствия ТМК и Группы Синара. Люди у нас очень активные и отзывчивые, и мы стремимся вовлечь в добрые дела каждого, исходя из его интересов. Сегодня мы гордимся тем, что наши социальные инициативы проводятся в десятках городов России единовременно, – говорит Наталья Чащухина, исполнительный директор Благотворительного фонда «Синара».

Фонд совместно с ТМК и Группой Синара проводит ежегодные волонтерские акции. В их числе – #ЩедрыйВторник, донорская акция «Вернем улыбку детям!», благотворительные забеги, поддержка пожилых людей и детей в социальных учреждениях. Среди новых проектов – обучение канистерапии, работа с туристами по прокладыванию маршрутов в Висимском заповеднике в рамках проекта «Веселые горы», раскраска стен в детских больницах.

Есть и такое направление, как помощь детям в получении уникального медицинского оборудования. В частности, вертикализатора для тех, кто не может ходить, или бионического протеза руки.

– Мы начали формировать реестр корпоративных волонтеров, выстраивая коммуникацию с ними через корпоративное мобильное приложение MOBI2U. В нем уже зарегистрированы более 90 тысяч сотрудников. С его помощью можно делиться фотографиями с мероприятий, оставлять отзывы, предлагать новые идеи, – добавила Наталья Чащухина.

Все возрасты покорны

Директор молодежного центра в Сысерти Юлия Онищенко рассказала, что практически ни одно мероприятие в округе сегодня не обходится без участия школьников и студентов. Они организуют разные акции, занимаются благоустройством, помогают медикам, опекают семьи участников СВО. К слову, вместе с самой Юлией с удовольствием «волонтерит» вся ее семья – родители, муж и шестилетний сын, который выполняет посильные задания с трех лет.

В авангарде движения – и «серебряные» волонтеры, которые с молодежным азартом стремятся оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Представитель областного организационно-методического центра социальной помощи Наталья Худышкина рассказала, что добровольческих проектов с участием пожилых людей – не один десяток.

Добро в село

Один из самых известных волонтерских проектов в сфере здравоохранения – федеральный проект с говорящим названием «Добро в село». Свердловская область участвует в нем с 2018 года. Совместно с врачами муниципальных и областных больниц волонтеры-медики выезжают в отдаленные территории для медицинских консультаций, диагностических и просветительских мероприятий.

В проекте участвуют добровольцы регионального отделения Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, Свердловский областной медицинский колледж, Уральский государственный медицинский университет.

За прошлый год бригады выехали в территории 60 раз. В этом году волонтеры совершили уже восемь выездов, сказала руководитель молодежного отделения регионального отделения Российского Красного Креста Маргарита Лопатина.

Руководитель молодежного отделения Регионального отделения Российского Красного Креста Маргарита Лопатина. Фото: Павел Ворожцов

Все лучшее – детям

Марина Черкасова, председатель Свердловского регионального отделения Российского детского фонда, главная миссия которого – помощь детям, рассказала, что в волонтерских проектах организации участвуют самые разные люди, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья.

– Сегодня волонтерство становится нормой жизни. Любому человеку найдется в нем дело, – подчеркнула она.

Интерес уральцев к добровольческим проектам, направленным на поддержку детей, отметил и руководитель Свердловского регионального отделения программы «Старшие Братья Старшие Сестры» Сергей Федяков. В рамках программы индивидуального наставничества для детей и подростков в трудной жизненной ситуации ребенок получает волонтера-наставника. Это своего рода старший товарищ, который помогает подопечному подготовиться к самостоятельной жизни, поддерживает и вдохновляет. В прошлом году в региональное отделение прислали заявки более 250 свердловчан. Прошли подготовку и стали наставниками 32 из них.

– Когда мы впервые рассказали о нашей программе в СМИ, всего за час после эфира на ТВ нам оборвали телефон – насчитали 82 звонка! Тогда в очередной раз убедился: наш регион богат на отзывчивых людей! – говорит Сергей.

Культура и спорт

Заместитель директора по организации матчей футбольного клуба «Урал» Алёна Зуева поделилась опытом работы спортивных волонтеров. После чемпионата мира по футболу они продолжают формировать российскую «культуру боления» на матчах Российской Премьер-лиги. Создают комфортную и дружелюбную атмосферу на стадионе, помогают зрителям, в том числе маломобильным. На каждом матче присутствуют от 100 волонтеров, и без них уже невозможно представить ни одно соревнование.

Развивается и волонтерство в сфере культуры. Как рассказала заместитель генерального директора Инновационного культурного центра Свердловской области Наталья Тычинина, в общей сложности в этих проектах задействованы более девяти тысяч свердловчан. Добровольцы участвуют в организации культурных мероприятий разного уровня, помогают людям с инвалидностью участвовать в культурной жизни региона, реализуют экскурсионные и туристические проекты и благотворительные социокультурные акции, проводят субботники на территории объектов культурного наследия.

На базе ИКЦ создан региональный ресурсный центр добровольчества (волонтерства) в сфере культуры. Как пояснила руководитель центра Олеся Глушкова, его специалисты оказывают поддержку и методическое сопровождение тем, кто реализует добровольческие проекты в сфере культуры, и транслируют успешные практики.

Общий итог встречи подвела руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина:

– Одна из особенностей уральского характера — помогать другим людям и творить добро. Это очень ярко проявилось, например, при создании УДТК. Сегодня дело отцов и дедов ведет молодое поколение. Почему «Каравелла», созданная более 60 лет назад как социальный эксперимент, успешно работает и сейчас, а первые выпускники ведут сюда уже своих внуков и правнуков? Потому что добровольческие проекты позволяют людям менять реальность вокруг себя, находить единомышленников и создавать новые идеи, проявлять гражданскую позицию. Для детей и подростков – это возможность найти применение своей жизненной активности. А для кого-то – шанс найти свое предназначение.

Командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Фото: Павел Ворожцов