Свердловский областной суд оставил в силе приговор организатору финансовой пирамиды

Организатор кооператива осужден за мошенничество. Фото: Валерий Горелых

По материалам ФСБ и полиции в законную силу вступил приговор, вынесенный в отношении лидера финансовой пирамиды "Золотой векъ", обвиняемого в мошенничестве, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, кредитно-потребительский кооператив (КПК) заключал с договоры с гражданами. Они вкладывали в КПК свои сбережения под 11%, людям выдавали сертификаты участника проекта и сберкнижку, где фиксировались снятие и прием средств. Офисы компании работали в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Южноуральске, Белорецке, Перми, Кунгуре и Санкт-Петербурге.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу установили, что с марта по декабрь 2018 года в кооперативе произошло 30‑кратное увеличение объема привлеченных средств по сравнению с деньгами, которые были вложены по договорам займа.

Выплата процентов вкладчикам происходила за счет привлечения новых клиентов по принципу финансовой пирамиды. Это привело к тому, что в дальнейшем участники кооператива не смогли получить сбережения обратно. Следователи зафиксировали факт обмана жителей Свердловской и Челябинской областей, Пермского края и Республики Башкортостан.

"В рамках расследования уникального в некотором роде уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), следователь УМВД по Екатеринбургу капитан юстиции Михаил Самсоненко допросил в качестве потерпевших 472 человека, провел 20 бухгалтерских судебных экспертиз, допросил свыше 1 500 лиц. Объем дела составил 255 томов. Всего лидер криминальной структуры из Иркутской области облапошил 472 человека на общую сумму порядка 264 млн рублей. Глава экономического спрута ближайшие 6 лет проведет в местах лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит компенсировать ущерб обманутых вкладчиков", — отметил полковник Валерий Горелых.

В сентябре 2022 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор основателю пирамиды. Защита обвиняемого обжаловала его в Свердловском областном суде, однако он оставил предыдущее решение в силе.

Напомним, пенсионерка из Среднеуральска лишилась средств после инвестиций в "брокерскую" компанию.