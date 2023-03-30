СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей Нижнетуринской больницы

Высокопоставленный сотрудник Нижнетуринской ЦГБ подозревается в растрате. Фото: Владимир Мартьянов

Уголовное дело возбуждено следственным отделом СКР в отношении высокопоставленного сотрудника Нижнетуринской Центральной городской больницы. Он подозревается в получении взятки и растрате средств на сумму 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Должностное лицо получило от директора частной организации взятку в крупном размере за совершение незаконных действий — растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капитальный ремонт одного из отделений больницы. Эта информация была зафиксирована в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных региональным Управлением ФСБ (по эпизоду взяточничества), а также в результате общенадзорной прокурорской проверки, выявившей эпизод растраты в особо крупном размере", — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В рамках уголовного дела в кабинете подозреваемого, а также у него дома проведены обыски. Следователи изъяли представляющие интерес документы. Ведется допрос свидетелей, устанавливаются иные возможные преступные эпизоды и соучастники.

Сотрудники СКР готовятся обратиться в суд об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователи намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее СКР завершил расследование дела в отношении лесничего, который обвиняется в получении взяток.