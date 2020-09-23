Минобороны РФ не планирует восстанавливать бывшее артиллерийское училище в Екатеринбурге

На территории бывшего училища будут размещены структурные подразделения военного госпиталя. Фото: Google Maps.

В Министерстве обороны РФ рассказали о дальнейшей судьбе бывшего здания Екатеринбургского высшего артиллерийскго командного училища (ЕВАКУ). Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что восстановление здания не планируется.

На территории бывшего училища планируется разместить структурные подразделения военного госпиталя. Сроки проведения работ пока не раскрываются. Запрос в Минобороны по поводу пустующего несколько лет здания ЕВАКУ направил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

"Обеспокоился, что без дела стоят пустующие здания бывшего артиллерийского училища на Щербакова. Конечно, в своём письме, адресованном Сергею Шойгу, в первую очередь спросил, как Минобороны относится к восстановлению учебного заведения", - пишет Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.

Как сообщили депутату Госдумы в Минобороны, восстановление военных училищ производится в тех случаях, когда существует необходимость в существенном увеличении объёма подготовки военных кадров, либо в случае появления новых военных специальностей, необходимых для повышения обороноспособности страны. В министерстве отметили, что нынешний объём подготовки кадров для ракетных войск и артиллерии полностью соответствует запросам ВС РФ.

Ответ Минобороны на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Фото: Facebook Андрей Альшевских

Напомним, что Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище было расформировано в 2011 году. В 2017 году выпускники ЕВАКУ в честь юбилея учебного заведения собирали подписи для обращения к Президенту России - Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами страны Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой восстановить училище.