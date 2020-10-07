Президент РФ назвал испытание ракеты "Циркон" большим событием для страны

Глава государства поздравил всех, кто причастен к разработке системы "Циркон", в частности Министерство обороны. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу в режиме видеоконференции с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ - первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. Он доложил главе государства об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель", - передаёт слова начальника Генштаба ВС РФ пресс-служба Кремля.

По его словам, максимальная высота полёта ракеты составила 28 км, дальность полёта - 450 км, а общее время полёта - 4,5 минуты. "Циркон" достиг гиперзвуковой скорости в 8 Махов. После проведения испытаний такими ракетами будут оснащать подлодки и надводные корабли.

В свою очередь, Президент РФ отметил, что работа над системой "Циркон" и успешное проведение испытаний является большим событием для всей страны, так как оснащение ВС РФ системами вооружения, которые не имеют аналогов в мире, обеспечивает обороноспособность России на долгосрочную перспективу. Глава государства поздравил всех, кто причастен к разработке системы "Циркон", в частности, Министерство обороны.

"Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение Российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор", - сказал Владимир Путин.

Напомним, что 7 октября Президент России Владимир Путин празднует день рождения. Сегодня главе государства исполнилось 68 лет.