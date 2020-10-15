Евгений Куйвашев потребовал увеличить количество автобусов и трамваев в Екатеринбурге

Губернатор обратил внимание на то, что в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал увеличить количество единиц общественного транспорта в Екатеринбурге утром и вечером. Это позволит пассажирам в автобусах и трамваях соблюдать дистанцию.

Речь идёт о популярных маршрутах в часы пик.

"Мы рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы, что, кроме всего прочего, должно было сократить количество пассажиров в общественном транспорте. Пока этого не происходит. По крайней мере в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учётом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Для разгрузки общественного транспорта он также предложил ввести гибкий график начала занятий в учебных заведениях.

По словам главы региона, эпидситуация по коронавирусу продолжает осложняться: растёт число новых выявленных случаев и количество "тяжёлых" пациентов. Губернатор предложить включить в состав групп, проводящих рейды в муниципалитетах, местную прессу, общественников, волонтёров.

Накануне в Свердловской области выявили 211 новых заразившихся. Общее число инфицированных достигло 31 761. Выписались из больниц по выздоровлению 23,5 тысячи уральцев. В тяжёлом состоянии на данный момент находятся 174 пациента с COVID-19.