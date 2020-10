Евгений Куйвашев потребовал увеличить количество автобусов и трамваев в Екатеринбурге

Эпидситуация в Свердловской области продолжает осложняться. Начиная с воскресенья, 11 октября, у нас ежедневно фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Растет количество пациентов с тяжелой формой заболевания. Считаю необходимым усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Только дисциплина, только личная ответственность людей помогут переломить негативную тенденцию и остановить рост заболеваемости. В состав групп, проводящих рейды в муниципалитетах, считаю необходимым, помимо представителей правоохранительных органов, включать местную прессу, общественников, волонтеров. Кроме того, сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом я обратил внимание коллег на необходимость четкого выполнения ранее принятых решений. Мы рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, что, кроме всего прочего, должно было сократить количество пассажиров в общественном транспорте. Пока этого не происходит. По крайней мере в Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? Нужно проанализировать организацию движения в Екатеринбурге с учетом противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах. С ректорами вузов, руководителями училищ, колледжей мы еще раз обсудим возможность введения гибкого графика начала занятий. Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения. Кроме того, еще раз обращаю внимание на необходимость вакцинации от гриппа. Прививки от сезонных заболеваний важно ставить вовремя — когда они особенно эффективны. Мы следим за эпидситуацией в каждом муниципалитете. Собираем информацию о том, как работают ограничения, где возникают очаги распространения COVID-19, анализируем результаты проверок — на основании этих данных я принимаю решения, которые, надеюсь, помогут нам справиться с ситуацией.

