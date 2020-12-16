Военнослужащим ЦВО вручили награды по итогам 2020 года

Торжественная церемония награждения состоялась в штабе ЦВО в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ЦВО

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды по итогам 2020 года. Торжественная церемония награждения состоялась в штабе ЦВО в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, наград удостоились офицеры и гражданские служащие из состава управления округа и воинских частей военного округа.

В частности, командующим округом нескольким офицерам и гражданским служащим орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знак «За благодеяние». Также почётными званиями «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник здравоохранения» отмечены офицеры медицинской службы. Кроме того, генерал-полковник Александр Лапин передал военнослужащим благодарности и почётные грамоты Президента России.

Именное оружие, 9-мм пистолет Ярыгина, получил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Напомним, ранее в минувшие выходные командующий войсками Центрального военного округа наградил участников совместного учения спецназа РФ и Узбекистана. Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.