Четверо екатеринбуржцев пополнили ряды Президентского полка

Екатеринбуржцы будут нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлёвской стены. Фото: Владимир Мартьянов.

Призывники из уральской столицы пополнили ряды Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Всего в элитное отделение призваны четыре екатеринбуржца.

Это жители Железнодорожного, Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

На месте новобранцы будут выполнять задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, а также участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне. Помимо этого екатеринбуржцы будут нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлёвской стены (Пост № 1).

Добавим, из всех регионов Сибири, Урала и Поволжья в Президентский полк в рамках осеннего призыва 2020 года отправились 180 новобранцев.

Ранее "Областная газета" писала, что 15 свердловчан пополнят Президентский полк ФСО, ещё 10 - научные подразделения Минобороны РФ. Всего из Свердловской области в войска должны отправиться 4 026 призывников.