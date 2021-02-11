В Свердловской области начались учения для более 1000 военнослужащих ЦВО

Привлечены специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты и 200 единиц спецтехники. Учения на свердловском полигоне продлятся до конца следующей недели.
Военнослужащие ЦВО отработают дезинфекцию местности и забор почвы и частиц отравляющих веществ в полевых условиях.
"В ходе практических эпизодов учения будет отрабатываться также ведение разведки на штатных машинах РХМ-6, химический анализ. Подразделения аэрозольного противодействия проведут дегазацию местности с использованием термодымовой аппаратуры ТДА-3 и комплексов АРС-14 КМ", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В конце января двухдневные учения в Свердловской области прошли для военнослужащих мотострелковых, танковых, инженерных и артиллерийских подразделений гвардейской танковой дивизии, а также соединений связи, управления и радиоэлектронной борьбы ЦВО.
Ранее в Центральном военном округе рассказали, что в морозы было развёрнуто 300 пунктов обогрева военнослужащих в регионах Урала и Поволжья. Практические занятия при неблагоприятных погодных условиях проводят с увеличенными перерывами на обогрев и чай. Для поддержания иммунитета военнослужащим выдают витаминные соки, салаты, сало и богатые фитонцидами лук и чеснок.