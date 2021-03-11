К памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге возложили цветы. Фото

Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов УДТК и пожелал им крепкого здоровья, долголетия и счастья. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В честь 78-й годовщины создания УДТК в Екатеринбурге состоялась ежегодная торжественная церемония.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава уральской столицы Алексей Орлов возложили цветы к памятнику воинам, расположенному у железнодорожного вокзала.

Ранее глава региона поздравил уральцев с особой датой. Он отметил, что в этот день "мы чествуем ветеранов славного танкового соединения и всех уральских тружеников тыла, которые самоотверженным трудом создали его".

Он поблагодарил ветеранов УДТК и пожелал им крепкого здоровья, долголетия и счастья. Полный текст поздравления опубликован в свежем номере "Облгазеты".

Фото: Галина Соловьёва

Участниками мероприятия также стали члены правительства, депутаты Заксобрания, в том числе председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, и гордумы, представители ЦВО, ветераны УДТК, а также простые горожане. Они отдали дань памяти подвигу землякам.

Фото: Галина Соловьёва

В своей поздравительной речи Людмила Бабушкина отметила, что в настоящее время Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи.

"Молодым уральцам очень важно услышать историческую правду о войне именно из уст участников тех героических событий. Наша общая задача – сохранять память о храбрых, самоотверженных, сильных духом людях, наших соотечественниках, посвятивших свою жизнь служению Родине", – подчеркнула она.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, УДТК был создан 11 марта 1943 года. Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса стало примером трудового героизма, самопожертвования и патриотизма.

Фото: Галина Соловьёва

УДТК получил боевое крещение на Курской дуге, участвовал во многих сражениях, в том числе в Берлинской операции, а закончил войну в Праге.

На знамёнах 15 частей добровольческого танкового корпуса к концу Великой Отечественной войны было 54 боевых ордена, 27 воинов стали полными кавалерами орденов Славы трёх степеней, а 38 гвардейцам УДТК присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, изображение памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу может появиться на новой 10-рублёвой монете. Подробнее об этом читайте тут.