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Общество
4 марта 2021, 15:18

Екатеринбуржцам предложили выбрать изображение реверса новой 10-рублёвой монеты

памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу

На памятной монете может появиться изображение памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать, что будет изображено на оборотной стороне новой 10-рублёвой монеты, посвящённой городу. Она выйдет в обращение в рамках серии "Города трудовой доблести".

Ранее "Областная газета" сообщала, что по решению Банка России 5 миллионов монет номиналом 10 рублей изготовят из недрагоценных металлов. О том, что на ней будет изображено, не уточнялось.

Сегодня в столице Урала объявили онлайн-голосование по выбору изображения реверса монеты. Участникам предлагается выбрать из трёх предложенных вариантов:

  • мемориал детям войны и труженикам тыла;
  • памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу;
  • монумент «Седой Урал».

Перечисленные объекты были построены в память о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941-1945 годах, в честь неразрывной связи фронта и тыла. Голосование продлится до 11 марта включительно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, почётное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбургу присвоили в начале июля прошлого года. Наряду с уральской столицей этого звания удостоился ещё один свердловский город – Нижний Тагил. Жители этих городов внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях и проявив массовый трудовой героизм.

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