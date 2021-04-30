В Екатеринбурге 9 мая пройдёт выставка военной авиатехники

Некоторые из выставочных экземпляров примут участие в параде. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге транспортный авиационный полк Центрального военного округа организует выставку самолётов и вертолётов. Экспонаты можно будет увидеть 9 мая на военном аэродроме "Кольцово".

На выставке будет представлено 10 единиц авиатехники. Среди них можно будет увидеть:

транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26;

пассажирские самолёты: Ту-134, турбиновинтовой Ил-18, реактивный Ту-154;

ближнемагистральный самолёт Л-410;

транспортно-боевые вертолёты МИ-8.

Военные лётчики расскажут гостям выставки тактико-технические характеристики техники. Кроме этого, посетители смогут побывать в салонах самолётов и кабинах пилотов. На территории аэродрома будет функционировать полевая кухня, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Мероприятие состоится 9 мая с 13:00 до 18:00 на военной площадке аэродрома "Кольцово".

Напомним, сегодня из-за репетиций парада в городе изменятся маршруты трамваев и автобусов.

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