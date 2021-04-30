В Екатеринбурге из-за репетиции парада трамваи и автобусы вновь изменят маршруты

С 20:00 30 апреля изменится схема движения трамваев №2, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 27 и 32. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня вечером, 30 апреля, в Екатеринбурге пройдёт очередная репетиция парада Победы. Из-за перекрытия центральных улиц города трамваи и автобусы изменят свои маршруты.

По данным ЕМУП "Гортранс", сегодня с 20:00 до завершения репетиции закрывается движение трамваев по пр. Ленина (от ул. Луначарского до ул. Московской), ул. Татищева (от ул. Красноуральской до пр. Ленина) и по ул. Московской (от ул. Радищева до Дворца молодёжи). С маршрутом следования трамваев №2, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 27 и 32 можно ознакомиться ниже.

Фото: МУП "Гортранс"

В свою очередь из-за закрытия пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицы Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта) будут внесены коррективы в схему движения следующих автобусных маршрутов: №1, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А, 61 и 19.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Добавим, следующая тренировка запланирована на 4 мая. Тогда же запланировано перекрытие дорог и изменение в движении общественного транспорта.

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