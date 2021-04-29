Кавалеристы примут участие в Параде Победы в Екатеринбурге

Лошадей крайне редко задействуют в современных военных парадах. Фото: Александр Зайцев.

В Параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге примут участие кавалеристы. Всадники будут одеты в форму военнослужащих казачьих кавалерийских частей времён Великой Отечественной войны.

Конный парадный расчёт провезёт по площади знамёна воинских частей, сформированных на Урале. Отряд будет состоять из 11 всадников. Они проследуют за пешими парадными расчётами, предваряя проезд механизированной колонны, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа

«Включение кавалеристов в состав парадного расчёта призвано напомнить о вкладе кавалерии Красной армии в победу над врагом», — отметил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

Кстати, к началу Великой Отечественной войны кавалерийские части Красной армии насчитывали около 78 тыс. человек. Именно силы кавалерии с осени 1941 года и до середины 1942 года выполняли основные задачи подвижных соединений Рабоче-крестьянской Красной армии. Советские кавалеристы прославились в ходе Белорусской, Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской операций и других сражений.

Всего в организации военного парада в Екатеринбурге задействуют порядка 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Минобороны России. В механизированную колонну включат около 130 единиц военной техники, а в воздушной части парада примут участие более 10 летательных аппаратов.

Как писала «Областная газета», ближайшая репетиция парада состоится в Екатеринбурге вечером 30 апреля. В пресс-службе ЦВО «Облгазете» не смогли оперативно ответить, примут ли кавалеристы участие в завтрашней репетиции парада. С 20:00 в центре уральской столицы будет закрыт проезд по нескольким улицам. Движение будет закрыто до 4:00 1 мая на следующих участках: ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 на ул. Бориса Ельцина), пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова).

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