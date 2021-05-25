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Общество / Армия и оборона
25 мая 2021, 14:34

Военная прокуратура проверила условия содержания новобранцев в Егоршино

проверка в Егоршино

Проверка на областном сборном пункте на базе Центра подготовки и призыва граждан в поселке Егоршино проходила 19 мая. Фото: Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона проверила условия содержания новобранцев на областном сборном пункте. Надзорные мероприятия прошли в ходе сопровождения призывной кампании «Весна-2021».

Проверка на областном сборном пункте на базе Центра подготовки и призыва граждан в посёлке Егоршино проходила 19 мая  совместно с представителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергеем Санниковым. Комиссия выясняла, как и чем кормят новобранцев, условия их размещения и обеспечения необходимыми вещами, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях распространения COVID-19.

В частности, были осмотрены помещения для прибытия и размещения призывников, условия хранения продуктов, порядок проведения экспресс-тестов на наличие или отсутствие антител к коронавирусной инфекции и наличие лицензий у врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинского осмотра.

Также в рамках работы консультационно-правового пункта военной прокуратуры гарнизона с призывниками был проведён личный приём по вопросам прохождения военной службы. Новобранцам оказана необходимая консультационная помощь.

Как рассказали «Областной газете» в Военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона, в целом проверка прошла успешно: сборный пункт хороший, каких либо проблем не выявлено. Все тесты проводятся вовремя, больных коронавирусом среди призывников нет. Особенно новобранцы оказались довольны организацией питания. Военкоматы и сборный пункт обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, аппаратами кварцевания и рециркуляции воздуха в помещениях.

Напомним, в период весеннего призыва с апреля по июль 2021 года на военную службу призовут более 134 тыс. россиян. В их число входят около 4 тыс. свердловчан.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга на областной сборный пункт, расположенный на станции Егоршино, прибыли уже 153 призывника.

Областная газета Свердловской области

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