В России от медосмотра освободят половину получивших отсрочку призывников

Для части призывников прохождение медкомиссии будет носить заявительный характер. Фото: Павел Ворожцов

Медицинское освидетельствование станет обязательным не для всех призывников. От медосмотра освободят тех, кто получил не связанную с состоянием здоровья отсрочку.

Обновлённый закон вступает в силу 6 июня. Благодаря нововведению удастся снизить нагрузку на медперсонал за счёт уменьшения числа медосмотров. При этом за призывником остаётся право пройти медосвидетельствование повторно по соответствующему заявлению.

Из пояснительной записки к документу следует, что законопроект позволит снизить число медосмотров на 50 % от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву на военную службу. По мнению разработчиков поправок, это также должно повысить эффективность обследования призывников, не освобождённых от призыва.

«Если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер», — пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

На сегодняшний день медосвидетельствование проходят все призывники, включая тех, кто получил отсрочку по семейным обстоятельствам, либо в связи с обучением.

Как писала «Областная газета», в период весеннего призыва, с апреля по июль 2021 года, на военную службу призовут более 134 тыс. россиян. В их число входят около 4 тыс. свердловчан.