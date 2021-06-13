Поезд-музей Минобороны прибудет на Екатеринбургский вокзал 19 июня

После 15:00 19 июня (суббота) поезд отправится из Екатеринбурга по другим российским городам, пока не доедет до Москвы. Фото: с сайта акции

Поезд-музей Минобороны РФ проделал путь от Москвы до Владивостока. На обратном пути он заедет и в Екатеринбург. 19 июня воинский эшелон состоит из 17 вагонов прибудет на железнодорожный вокзал.

С 11:00 до 15:00 жители и гости города смогут посетить вагоны-музеи и увидеть выступление творческих коллективов Министерства обороны. Выставки в вагонах будут посвященысовременной технике, "Дороге Памяти", 800-летию со дня рождения Александра Невского.

"Вагон "Победа над невидимым врагом", посвящённый борьбе с COVID-19 разделён на три части: "красная зона", где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента; "демонстрационная зона" - здесь можно увидеть ролики и презентации о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией и "телемедицинская зон". В ней будут производиться консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург)", - говорится на сайте акции "Мы — армия страны! Мы — армия народа!".

После 15:00 19 июня (суббота) поезд отправится из Екатеринбурга по другим российским городам, пока не доедет до Москвы. Напомним, что он стартовал 25 апреля с Киевского вокзала столицы в рамках акции. Она проходит в соответствии с решением Президента РФ.

"На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование", - сообщили организаторы акции.

Напомним, что 6 мая на вокзале Екатеринбурга встречали "Поезд Победы".