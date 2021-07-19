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Общество / Армия и оборона
19 июля 2021, 15:52

Войска ЦВО примут участие в международных учениях в Таджикистане

танк

В манёврах задействуют горных мотострелков, танки, артиллерию, группы спецназа. Фото: Павле Ворожцов

Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут совместные учения военнослужащих. Манёвры состоятся на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана.

По словам мкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерала-полковника Александра Лапина, в ходе учения отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-ой военной базы. В состав участвующих в учениях российских войск войдут горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения спецназначения ЦВО. В учениях также задействуют специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Как писала «Областная газета», в текущем году в Центральном военном округе в ходе весенней кампании в ряды вооружённых сил было призвано более 52 тысяч новобранцев. Из Свердловской области на службу отправились более четырёх тысяч призывников.

201-я военная база дислоцирована в Таджикистане. Она является крупнейшим военным объектом России за её пределами. База располагается сразу в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В её состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Областная газета Свердловской области

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