Глава Среднего Урала утвердил составы призывных комиссий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывных комиссий на территории региона. В состав каждой из них входит от 14 до 16 человек.
В соответствии с документом были утверждены составы призывных комиссий, как основные, так и резервные. Указ вступает в силу с 1 октября 2021 года. Его действие продлится до 31 декабря 2021 года.
В Екатеринбурге призывные комиссии утверждены в каждом районе. Так, в основной состав по Верх-Исетскому району вошли:
- Председатель комиссии - глава районной администрации Андрей Морозов;
- Зампред комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
- Секретарь комиссии - медсестра детской ГКБ №11 Татьяна Русинова.
В состав комиссии Железнодорожного района столицы Урала были приняты:
- Глава района Виталий Першин;
- Военком Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
- Медсестра ЦГБ №3 Вероника Богатырёва.
В призывную комиссии по Орджоникидзевскому району утверждены:
- Глава района Роман Кравченко;
- Военный комиссар Орджоникидзевского района, зампред комиссии Сергей Белоусов;
- Помощник начальника отделения военного комиссариата района, секретарь комиссии Елена Култышева.
В состав комиссии по Октябрьскому району Екатеринбурга включили:
- Главу администрации - председателя комиссии Игоря Костенко;
- Военного комиссара Октябрьского и Ленинского районов Анатолия Лабыкина;
- Медсестру ЦГКБ №1 Елену Пронину.
В Ленинском районе столицы Урала в составе призывной комиссии будут работать:
- Замглавы администрации района Юрий Мальцев;
- Военком Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга Анатолий Лабыкин;
- Медсестра ЦГКБ№1 Елена Пронина.
В состав комиссии Кировского района вошли:
- Глава администрации района Владимир Боликов;
- Военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко;
- Помощник начальника отделения военного комиссариата Кировского района Вероника Косарева.
В состав призывной комиссии Чкаловского района Екатеринбурга утверждены:
- Глава района Евгений Шипицын;
- Военком Павел Годованчук;
- Фельдшер центра военного комиссариата Свердловской области Татьяна Фомина.
Ознакомиться с составами призывных комиссий в каждом муниципалитете можно, перейдя по ссылке.
Напомним, весенний призыв завершился в июле. Нести службу в Вооружённых силах РФ отправились более четырёх тысяч свердловчан.