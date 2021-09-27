Глава Среднего Урала утвердил составы призывных комиссий

Составы не претерпели значительных изменений. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывных комиссий на территории региона. В состав каждой из них входит от 14 до 16 человек.

В соответствии с документом были утверждены составы призывных комиссий, как основные, так и резервные. Указ вступает в силу с 1 октября 2021 года. Его действие продлится до 31 декабря 2021 года.

В Екатеринбурге призывные комиссии утверждены в каждом районе. Так, в основной состав по Верх-Исетскому району вошли:

Председатель комиссии - глава районной администрации Андрей Морозов;

Зампред комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;

Секретарь комиссии - медсестра детской ГКБ №11 Татьяна Русинова.

В состав комиссии Железнодорожного района столицы Урала были приняты:

Глава района Виталий Першин;

Военком Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;

Медсестра ЦГБ №3 Вероника Богатырёва.

В призывную комиссии по Орджоникидзевскому району утверждены:

Глава района Роман Кравченко;

Военный комиссар Орджоникидзевского района, зампред комиссии Сергей Белоусов;

Помощник начальника отделения военного комиссариата района, секретарь комиссии Елена Култышева.

В состав комиссии по Октябрьскому району Екатеринбурга включили:

Главу администрации - председателя комиссии Игоря Костенко;

Военного комиссара Октябрьского и Ленинского районов Анатолия Лабыкина;

Медсестру ЦГКБ №1 Елену Пронину.

В Ленинском районе столицы Урала в составе призывной комиссии будут работать:

Замглавы администрации района Юрий Мальцев;

Военком Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга Анатолий Лабыкин;

Медсестра ЦГКБ№1 Елена Пронина.

В состав комиссии Кировского района вошли:

Глава администрации района Владимир Боликов;

Военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко;

Помощник начальника отделения военного комиссариата Кировского района Вероника Косарева.

В состав призывной комиссии Чкаловского района Екатеринбурга утверждены:

Глава района Евгений Шипицын;

Военком Павел Годованчук;

Фельдшер центра военного комиссариата Свердловской области Татьяна Фомина.

Ознакомиться с составами призывных комиссий в каждом муниципалитете можно, перейдя по ссылке.

Напомним, весенний призыв завершился в июле. Нести службу в Вооружённых силах РФ отправились более четырёх тысяч свердловчан.