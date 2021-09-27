Темы дня

Общество / Армия и оборона
27 сентября 2021, 17:02

Глава Среднего Урала утвердил составы призывных комиссий

призыв

Составы не претерпели значительных изменений. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывных комиссий на территории региона. В состав каждой из них входит от 14 до 16 человек.

В соответствии с документом были утверждены составы призывных комиссий, как основные, так и резервные. Указ вступает в силу с 1 октября 2021 года. Его действие продлится до 31 декабря 2021 года.

В Екатеринбурге призывные комиссии утверждены в каждом районе. Так, в основной состав по Верх-Исетскому району вошли:

  • Председатель комиссии - глава районной администрации Андрей Морозов;
  • Зампред комиссии - военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
  • Секретарь комиссии - медсестра детской ГКБ №11 Татьяна Русинова.

В состав комиссии Железнодорожного района столицы Урала были приняты:

  • Глава района Виталий Першин;
  • Военком Верх-Исетского и Железнодорожного районов Вячеслав Пушкарёв;
  • Медсестра ЦГБ №3 Вероника Богатырёва.

В призывную комиссии по Орджоникидзевскому району утверждены:

  • Глава района Роман Кравченко;
  • Военный комиссар Орджоникидзевского района, зампред комиссии Сергей Белоусов;
  • Помощник начальника отделения военного комиссариата района, секретарь комиссии Елена Култышева.

В состав комиссии по Октябрьскому району Екатеринбурга включили:

  • Главу администрации - председателя комиссии Игоря Костенко;
  • Военного комиссара Октябрьского и Ленинского районов Анатолия Лабыкина;
  • Медсестру ЦГКБ №1 Елену Пронину.

В Ленинском районе столицы Урала в составе призывной комиссии будут работать:

  • Замглавы администрации района Юрий Мальцев;
  • Военком Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга Анатолий Лабыкин;
  • Медсестра ЦГКБ№1 Елена Пронина.

В состав комиссии Кировского района вошли:

  • Глава администрации района Владимир Боликов;
  • Военный комиссар Кировского района Дмитрий Дядюшко;
  • Помощник начальника отделения военного комиссариата Кировского района Вероника Косарева.

В состав призывной комиссии Чкаловского района Екатеринбурга утверждены:

  • Глава района Евгений Шипицын;
  • Военком Павел Годованчук;
  • Фельдшер центра военного комиссариата Свердловской области Татьяна Фомина.

Ознакомиться с составами призывных комиссий в каждом муниципалитете можно, перейдя по ссылке.

Напомним, весенний призыв завершился в июле. Нести службу в Вооружённых силах РФ отправились более четырёх тысяч свердловчан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.09.2021, 17:53 / Политика
Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области
27.09.2021, 17:45 / Спорт
"Автомобилист" по буллитам уступил "Трактору", Галкин сделал 53 сэйва
27.09.2021, 17:40 / Общество
На Среднем Урале построят четыре газовые заправочные станции
27.09.2021, 17:02 / Общество
Глава Среднего Урала утвердил составы призывных комиссий
27.09.2021, 16:47 / Общество
Ущерб почве из-за летнего наводнения в Свердловской области оценили в 11 миллионов рублей