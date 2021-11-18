Гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила цель в Белом море

С фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнили пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она поразила цель в Белом море.

Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ. Наводные корабли и морскую авиацию Северного флота привлекли для обеспечения стрельб и закрытия района.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже доложил Президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море.

Напомним, что новая гиперзвуковая ракета "Циркон" была представлена главой государства в феврале 2019 года. Ракета способна развивать скорость в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час. В прошлом году в день рождения Владимира Путина Сергей Шойгу доложил президенту об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Тогда из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" впервые была выполнена стрельба по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

В этом году 4 октября "Циркон" впервые испытали с подлодки.