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Общество / Армия и оборона
30 ноября 2021, 18:45

Владимир Путин заявил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия

Владимир Путин

Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме "Россия зовёт!"Фото: пресс-служба Кремля

В России успешно испытали новое гиперзвуковое оружие. В начале следующего года оно поступит на вооружение в российскую армию.

Об этом рассказал Президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума "Россия зовёт!". Встреча проходит в режиме видеоконференции.

"Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлётное время будет до тех, кто отдаёт приказы, тоже 5 минут", - сказал Владимир Путин.

Напомним, 18 ноября Минобороны сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" по надводной цели в Белом море.

Областная газета Свердловской области

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