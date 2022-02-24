После утреннего видеообращения президента РФ Владимира Путина СМИ сообщают о серии взрывов в городах Украины. Речь идёт о Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске и других.

Лидер России заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Официальных подтверждений начала боевых действий пока нет.

Кадры взрывов появились в соцсетях и ряде СМИ. О том, что взрывы слышны под Киевом и в других городах Украины, сообщают, в том числе, корреспонденты ТАСС, агентства УНИАН, CNN, Reuters. Украинские журналисты заявляют о закрытии аэропортов Харькова, Днепра и Запорожья.