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Общество / Армия и оборона
24 февраля 2022, 08:48

СМИ сообщают о серии взрывов в городах Украины

После утреннего видеообращения президента РФ Владимира Путина СМИ сообщают о серии взрывов в городах Украины. Речь идёт о Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске и других.

Лидер России заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Официальных подтверждений начала боевых действий пока нет.

Кадры взрывов появились в соцсетях и ряде СМИ. О том, что взрывы слышны под Киевом и в других городах Украины, сообщают, в том числе, корреспонденты ТАСС, агентства УНИАН, CNN, Reuters. Украинские журналисты заявляют о закрытии аэропортов Харькова, Днепра и Запорожья.

Областная газета Свердловской области

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